Теннис Новости

Янник Синнер вторым после Даниила Медведева одержал 200 побед на харде с 2020 года

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал 200-ю победу на хардовом покрытии с 2020 года. Сегодня, 27 сентября, он одержал победу над французом Теренсом Атманом со счётом 6:4, 5:7, 6:0 на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай).

Пекин (м). 2-й круг
27 сентября 2025, суббота. 10:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
4 		7 0
         
Теренс Атман
Франция
Теренс Атман
Т. Атман

За последние пять лет на харде больше побед одержал только чемпион US Open — 2021 российский теннисист Даниил Медведев. На его счету 208 победных матчей на этом покрытии.

На харде Янник Синнер выиграл 17 титулов, включая три ТБШ (дважды — Australian Open и один раз — US Open) и четыре турнира серии «Мастерс».

Янник Синнер в трёх сетах обыграл Атмана и вышел в четвертьфинал «пятисотника» в Пекине
