Янник Синнер вторым после Даниила Медведева одержал 200 побед на харде с 2020 года
Поделиться
Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал 200-ю победу на хардовом покрытии с 2020 года. Сегодня, 27 сентября, он одержал победу над французом Теренсом Атманом со счётом 6:4, 5:7, 6:0 на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай).
Пекин (м). 2-й круг
27 сентября 2025, суббота. 10:10 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|5
|6
|
|7
|0
Теренс Атман
Т. Атман
За последние пять лет на харде больше побед одержал только чемпион US Open — 2021 российский теннисист Даниил Медведев. На его счету 208 победных матчей на этом покрытии.
На харде Янник Синнер выиграл 17 титулов, включая три ТБШ (дважды — Australian Open и один раз — US Open) и четыре турнира серии «Мастерс».
Материалы по теме
Комментарии
- 27 сентября 2025
-
13:04
-
13:03
-
12:53
-
12:30
-
12:26
-
12:08
-
12:01
-
11:44
-
11:23
-
11:19
-
11:02
-
10:53
-
10:38
-
10:33
-
10:10
-
10:03
-
09:54
-
09:30
-
09:22
-
09:05
-
08:36
-
08:24
-
08:15
-
08:04
-
07:28
-
01:00
-
00:55
-
00:01
- 26 сентября 2025
-
23:36
-
22:48
-
21:58
-
21:19
-
20:51
-
20:50
-
20:37