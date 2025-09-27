Янник Синнер вторым после Даниила Медведева одержал 200 побед на харде с 2020 года

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал 200-ю победу на хардовом покрытии с 2020 года. Сегодня, 27 сентября, он одержал победу над французом Теренсом Атманом со счётом 6:4, 5:7, 6:0 на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай).

За последние пять лет на харде больше побед одержал только чемпион US Open — 2021 российский теннисист Даниил Медведев. На его счету 208 победных матчей на этом покрытии.

На харде Янник Синнер выиграл 17 титулов, включая три ТБШ (дважды — Australian Open и один раз — US Open) и четыре турнира серии «Мастерс».