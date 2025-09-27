Скидки
Синнер признался, что нервничал во время матча второго круга в Пекине с Атманом

Синнер признался, что нервничал во время матча второго круга в Пекине с Атманом
Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над французом Теренсом Атманом (6:4, 5:7, 6:0) во втором круге турнира ATP-500 в Пекине (Китай).

Пекин (м). 2-й круг
27 сентября 2025, суббота. 10:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
4 		7 0
         
Теренс Атман
Франция
Теренс Атман
Т. Атман

— Как много игроков похожи на Теренса Атмана?
— Немного, это точно. У него уникальный стиль игры, к тому же он левша. Отличный игрок. Он сильно прибавил после Цинциннати. Сегодня у него были некоторые трудности в третьем сете из-за судорог.

Матч был непростой. Я дважды вёл с брейком во втором сете, но не смог этим воспользоваться. Таков спорт, это случается. Возможно, иногда немного терялась концентрация. Сегодня я немного нервничал, это нормально. Я рад снова выйти в следующий круг, — сказал Синнер в интервью на корте после матча.

Янник Синнер вторым после Даниила Медведева одержал 200 побед на харде с 2020 года
