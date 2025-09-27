Синнер признался, что нервничал во время матча второго круга в Пекине с Атманом

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над французом Теренсом Атманом (6:4, 5:7, 6:0) во втором круге турнира ATP-500 в Пекине (Китай).

— Как много игроков похожи на Теренса Атмана?

— Немного, это точно. У него уникальный стиль игры, к тому же он левша. Отличный игрок. Он сильно прибавил после Цинциннати. Сегодня у него были некоторые трудности в третьем сете из-за судорог.

Матч был непростой. Я дважды вёл с брейком во втором сете, но не смог этим воспользоваться. Таков спорт, это случается. Возможно, иногда немного терялась концентрация. Сегодня я немного нервничал, это нормально. Я рад снова выйти в следующий круг, — сказал Синнер в интервью на корте после матча.