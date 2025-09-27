Синнер признался, что нервничал во время матча второго круга в Пекине с Атманом

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над французом Теренсом Атманом (6:4, 5:7, 6:0) во втором круге турнира ATP-500 в Пекине (Китай).
|1
|2
|3
|
|5
|6
|
|7
|0
— Как много игроков похожи на Теренса Атмана?
— Немного, это точно. У него уникальный стиль игры, к тому же он левша. Отличный игрок. Он сильно прибавил после Цинциннати. Сегодня у него были некоторые трудности в третьем сете из-за судорог.
Матч был непростой. Я дважды вёл с брейком во втором сете, но не смог этим воспользоваться. Таков спорт, это случается. Возможно, иногда немного терялась концентрация. Сегодня я немного нервничал, это нормально. Я рад снова выйти в следующий круг, — сказал Синнер в интервью на корте после матча.
- 27 сентября 2025
-
14:43
-
14:28
-
14:15
-
13:54
-
13:36
-
13:32
-
13:04
-
13:03
-
12:53
-
12:30
-
12:26
-
12:08
-
12:01
-
11:44
-
11:23
-
11:19
-
11:02
-
10:53
-
10:38
-
10:33
-
10:10
-
10:03
-
09:54
-
09:30
-
09:22
-
09:05
-
08:36
-
08:24
-
08:15
-
08:04
-
07:28
-
01:00
-
00:55
-
00:01
- 26 сентября 2025
-
23:36