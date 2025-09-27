Дарья Касаткина с «баранкой» проиграла 81-й ракетке мира во втором круге турнира в Пекине
20-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Касаткина завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Во втором круге она потерпела разгромное поражение от британки Сонай Картал (81-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 0:6.
Пекин (ж). 2-й круг
27 сентября 2025, суббота. 12:20 МСК
Сонай Картал
С. Картал
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|0
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Матч продолжался 1 час 5 минут. За это время Касаткина не выполнила подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх. На счету Картал один эйс, одна двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.
В третьем круге Сонай Картал сыграет с австралийкой Майей Джойнт, которая обыграла россиянку Диану Шнайдер во втором раунде.
