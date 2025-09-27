Определились участники 1/4 финала турнира АТР-500 в Токио

На турнире категории АТР-500 в японском Токио завершились матчи 1/8 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с четвертьфиналистами соревнований.

Теннис. Турнир АТР-500 в Токио (Япония). 1/4 финала:

Себастьян Корда (США) – Тейлор Фриц (США, 2);

Дженсон Бруксби (США, SR) – Хольгер Руне (Дания, 3);

Каспер Рууд (Норвегия, 4) – Александар Вукич (Австралия, Q);

Карлос Алькарас (Испания, 1) – Брэндон Накашима (США).

Турнир в Токио проходит с 24 по 30 сентября. Действующим победителем соревнований является французский теннисист Артюр Фис, который не принимает участия в розыгрыше турнира этого года. В прошлогоднем финале он был сильнее соотечественника Уго Умбера (5:7, 7:6 (8:6), 6:3).