Определились участники 1/4 финала турнира АТР-500 в Токио
На турнире категории АТР-500 в японском Токио завершились матчи 1/8 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с четвертьфиналистами соревнований.
Теннис. Турнир АТР-500 в Токио (Япония). 1/4 финала:
- Себастьян Корда (США) – Тейлор Фриц (США, 2);
- Дженсон Бруксби (США, SR) – Хольгер Руне (Дания, 3);
- Каспер Рууд (Норвегия, 4) – Александар Вукич (Австралия, Q);
- Карлос Алькарас (Испания, 1) – Брэндон Накашима (США).
Турнир в Токио проходит с 24 по 30 сентября. Действующим победителем соревнований является французский теннисист Артюр Фис, который не принимает участия в розыгрыше турнира этого года. В прошлогоднем финале он был сильнее соотечественника Уго Умбера (5:7, 7:6 (8:6), 6:3).
