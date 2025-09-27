Наоми Осака сенсационно проиграла Александре Саснович во втором круге турнира в Пекине

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», 14-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Во втором круге она потерпела поражение от Александры Саснович из Беларуси (130-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 4:6, 2:6.

Матч продолжался 1 час 34 минуты. За это время Осака выполнила пять подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх. На счету Саснович ни одного эйса, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

В третьем круге «тысячника» в Пекине Александра Саснович сыграет с украинкой Мартой Костюк.