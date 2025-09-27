Скидки
Теннис

Наоми Осака — Александра Саснович, результат матча 27 сентября 2025, счет 1:2, 2-й круг WTA 1000 Пекин

Наоми Осака сенсационно проиграла Александре Саснович во втором круге турнира в Пекине
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», 14-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Во втором круге она потерпела поражение от Александры Саснович из Беларуси (130-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 4:6, 2:6.

Пекин (ж). 2-й круг
27 сентября 2025, суббота. 12:50 МСК
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 2
1 		6 6
         
Александра Саснович
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович

Матч продолжался 1 час 34 минуты. За это время Осака выполнила пять подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх. На счету Саснович ни одного эйса, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

В третьем круге «тысячника» в Пекине Александра Саснович сыграет с украинкой Мартой Костюк.

Календарь турнира в Пекине
Сетка турнира в Пекине
