Янник Синнер высказался об изменениях в своём стиле игры на турнире в Пекине

Янник Синнер высказался об изменениях в своём стиле игры на турнире в Пекине
Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер оценил изменения в своей игре после победы над французом Теренсом Атманом (6:4, 5:7, 6:0) во втором круге турнира ATP-500 в Пекине (Китай).

Пекин (м). 2-й круг
27 сентября 2025, суббота. 10:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
4 		7 0
         
Теренс Атман
Франция
Теренс Атман
Т. Атман

«Я пытаюсь добавлять сёрв-энд-воллей. Иногда это получалось очень хорошо, иногда нет. Иногда нужно найти правильный удар, чтобы это получилось. Иногда я не жду подходящего.

Но чем больше я пытаюсь привнести изменений сейчас, тем больше позитива, надеюсь, будет через пару месяцев. Но, повторюсь, я стараюсь бороться, выиграть как можно больше матчей», — сказал Синнер в интервью на корте после матча.

