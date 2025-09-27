Янник Синнер высказался об изменениях в своём стиле игры на турнире в Пекине

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер оценил изменения в своей игре после победы над французом Теренсом Атманом (6:4, 5:7, 6:0) во втором круге турнира ATP-500 в Пекине (Китай).

«Я пытаюсь добавлять сёрв-энд-воллей. Иногда это получалось очень хорошо, иногда нет. Иногда нужно найти правильный удар, чтобы это получилось. Иногда я не жду подходящего.

Но чем больше я пытаюсь привнести изменений сейчас, тем больше позитива, надеюсь, будет через пару месяцев. Но, повторюсь, я стараюсь бороться, выиграть как можно больше матчей», — сказал Синнер в интервью на корте после матча.