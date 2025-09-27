«Хуже уже быть не могло». Янник Синнер рассказал о своих навыках игры в гольф

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер пошутил о своих навыках игры в гольф, который пользуется большой популярностью среди теннисистов.

«Возможно, я немного улучшился, ведь хуже уже быть не могло (смеётся). Нет, если честно, я думаю, что я сильно продвинулся, но я ещё не достиг того уровня, на котором хотел бы быть, это точно. Я не играю часто, только время от времени, чтобы развлечься.

У меня и моего отца сейчас довольно равный уровень игры, так что теперь он смеётся надо мной меньше, чем раньше (смеётся). Нам очень весело, иногда мы ходим играть компанией», — приводит слова Синнера Punto de Break.