«Переживал из-за некоторых движений на корте». Алькарас — о состоянии в матче с Бергсом

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, испытывал ли он дискомфорт из-за повреждения ноги во время матча второго круга турнира АТР-500 в Токио с бельгийским теннисистом Зизу Бергсом (6:4, 6:3). В матче первого круга турнира Алькарас получил повреждение лодыжки.

– Мы весь день следили за состоянием твоей ноги и лодыжки. Можешь рассказать, как себя чувствуешь?

– Ну, это было непросто. У меня было очень важных полтора дня, чтобы восстановиться как можно лучше. Я уже говорил это раньше и повторю снова — я бы сказал, что у меня лучший физиотерапевт в мире, которому я доверяю на сто процентов. Работа, которую он проделал с моей лодыжкой, была отличной… иногда я переживал из-за некоторых движений на корте, когда мог почувствовать лодыжку. В целом, думаю, я провёл отличный матч, хорошо сыграл. Немного думал о лодыжке, но в общем очень доволен своей игрой, – сказал Алькарас в интервью на корте после матча.

В четвертьфинале турнира в Токио Карлос Алькарас сыграет с американским теннисистом Брэндоном Накашимой.