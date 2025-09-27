Скидки
«Переживал из-за некоторых движений на корте». Алькарас — о состоянии в матче с Бергсом

«Переживал из-за некоторых движений на корте». Алькарас — о состоянии в матче с Бергсом
Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, испытывал ли он дискомфорт из-за повреждения ноги во время матча второго круга турнира АТР-500 в Токио с бельгийским теннисистом Зизу Бергсом (6:4, 6:3). В матче первого круга турнира Алькарас получил повреждение лодыжки.

Токио (м). 2-й круг
27 сентября 2025, суббота. 11:40 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Зизу Бергс
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс

– Мы весь день следили за состоянием твоей ноги и лодыжки. Можешь рассказать, как себя чувствуешь?
– Ну, это было непросто. У меня было очень важных полтора дня, чтобы восстановиться как можно лучше. Я уже говорил это раньше и повторю снова — я бы сказал, что у меня лучший физиотерапевт в мире, которому я доверяю на сто процентов. Работа, которую он проделал с моей лодыжкой, была отличной… иногда я переживал из-за некоторых движений на корте, когда мог почувствовать лодыжку. В целом, думаю, я провёл отличный матч, хорошо сыграл. Немного думал о лодыжке, но в общем очень доволен своей игрой, – сказал Алькарас в интервью на корте после матча.

В четвертьфинале турнира в Токио Карлос Алькарас сыграет с американским теннисистом Брэндоном Накашимой.

