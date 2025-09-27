Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс вышли во второй круг парного разряда турнира в Пекине
Российская теннисистка Вероника Кудерметова, выступающая на турнире WTA-1000 в Пекине в паре с бельгийкой Элисе Мертенс, одержала победу в стартовом матче турнира, обыграв китайский дуэт Тан Цяньхуэй/Ван Сиюй со счётом 6:2, 4:6, 1:0 [10:5].
Пекин — парный разряд (ж). 1-й круг
27 сентября 2025, суббота. 13:40 МСК
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|1 10
|
|6
|0 5
Тан Цяньхуэй
Ван Сиюй
Т. Цяньхуэй В. Сиюй
Теннисистки провели на корте 1 час 27 минут. За время матча Кудерметова и Мертенс выполнили одну подачу навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогли реализовать три брейк-пойнта из шести. Тан Цяньхуэй/Ван Сиюй сделали в игре два эйса, допустили одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из трёх.
Во втором круге турнира в Пекине Кудерметова и Мертенс сыграют с венгеро-японской парой Фанни Штолляр/Мию Като.
