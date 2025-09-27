Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс вышли во второй круг парного разряда турнира в Пекине

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, выступающая на турнире WTA-1000 в Пекине в паре с бельгийкой Элисе Мертенс, одержала победу в стартовом матче турнира, обыграв китайский дуэт Тан Цяньхуэй/Ван Сиюй со счётом 6:2, 4:6, 1:0 [10:5].

Теннисистки провели на корте 1 час 27 минут. За время матча Кудерметова и Мертенс выполнили одну подачу навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогли реализовать три брейк-пойнта из шести. Тан Цяньхуэй/Ван Сиюй сделали в игре два эйса, допустили одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из трёх.

Во втором круге турнира в Пекине Кудерметова и Мертенс сыграют с венгеро-японской парой Фанни Штолляр/Мию Като.