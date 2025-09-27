Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кудерметова/Мертенс – Цяньхуэй/Сиюй, результат матча 27 сентября 2025, счет 2:0, 1-й круг турнира в Пекине

Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс вышли во второй круг парного разряда турнира в Пекине
Комментарии

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, выступающая на турнире WTA-1000 в Пекине в паре с бельгийкой Элисе Мертенс, одержала победу в стартовом матче турнира, обыграв китайский дуэт Тан Цяньхуэй/Ван Сиюй со счётом 6:2, 4:6, 1:0 [10:5].

Пекин — парный разряд (ж). 1-й круг
27 сентября 2025, суббота. 13:40 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 1 10
2 		6 0 5
         
Тан Цяньхуэй
Китай
Тан Цяньхуэй
Ван Сиюй
Китай
Ван Сиюй
Т. Цяньхуэй В. Сиюй

Теннисистки провели на корте 1 час 27 минут. За время матча Кудерметова и Мертенс выполнили одну подачу навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогли реализовать три брейк-пойнта из шести. Тан Цяньхуэй/Ван Сиюй сделали в игре два эйса, допустили одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из трёх.

Во втором круге турнира в Пекине Кудерметова и Мертенс сыграют с венгеро-японской парой Фанни Штолляр/Мию Като.

Материалы по теме
Алькарас пробился в четвертьфинал Токио! В Пекине победили Мирра, Синнер и Потапова. LIVE!
Live
Алькарас пробился в четвертьфинал Токио! В Пекине победили Мирра, Синнер и Потапова. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android