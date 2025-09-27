«Была одна цель: попасть в топ-20». Андреева выделила изменения по сравнению с 2024 годом

Пятая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева назвала аспекты, в которых изменилась по сравнению с прошлым сезоном.

«Можно сказать, во всём я поднялась на ступеньку выше, стала немного взрослее. Я не пытаюсь уйти с корта раньше только потому, что хочу вернуться домой. Например, я хочу поработать с прессой, не торопиться на обед, на лечение, пойти домой и посмотреть Netflix. Я хочу быть профессионалом и делать всё, что должна делать здесь. После этого я могу расслабиться и делать что-то вне корта.

Также могу сказать, что моё мышление изменилось по сравнению с прошлым годом. У меня была только одна цель: попасть в топ-20. Я добилась этого. Моё физическое состояние тоже улучшилось. Мы хорошо поработали, и я вижу прогресс, который даёт большую мотивацию работать дальше. Именно это мы и собираемся делать», — сказала Андреева на пресс-конференции.