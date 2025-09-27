Девятая ракетка мира Чжэн Циньвэнь провела и выиграла первый матч с Уимблдона-2025

Олимпийская чемпионка 2024 года, девятая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь вышла в третий круг на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Во втором раунде она обыграла Эмилиану Аранго из Колумбии (50-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2.

Циньвэнь не выходила на корт с момента поражения в первом круге Уимблдона-2025. Она перенесла операцию на правом локте.

Матч продолжался 1 час 25 минут. За это время Циньвэнь выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету Аранго два эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

За выход в 1/8 финала «тысячника» в Пекине китаянка поборется с чешской теннисисткой Линдой Носковой.