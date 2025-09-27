Девятая ракетка мира Чжэн Циньвэнь провела и выиграла первый матч с Уимблдона-2025
Олимпийская чемпионка 2024 года, девятая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь вышла в третий круг на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Во втором раунде она обыграла Эмилиану Аранго из Колумбии (50-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2.
Циньвэнь не выходила на корт с момента поражения в первом круге Уимблдона-2025. Она перенесла операцию на правом локте.
Пекин (ж). 2-й круг
27 сентября 2025, суббота. 14:20 МСК
Эмилиана Аранго
Э. Аранго
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Матч продолжался 1 час 25 минут. За это время Циньвэнь выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету Аранго два эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
За выход в 1/8 финала «тысячника» в Пекине китаянка поборется с чешской теннисисткой Линдой Носковой.
