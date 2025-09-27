Скидки
Теннис

Эмма Радукану — Кристина Букша, результат матча 27 сентября 2025, счёт 2:0, второй круг WTA 1000 Пекин

Эмма Радукану уверенно обыграла Букшу и вышла в третий круг «тысячника» в Пекине
Чемпионка US Open — 2021, 32-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану вышла в третий круг на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Во втором раунде она обыграла испанку Кристину Букшу (67-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.

Пекин (ж). 2-й круг
27 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Эмма Радукану
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Кристина Букша
Испания
Кристина Букша
К. Букша

Матч продолжался 1 час 38 минут. За это время Радукану выполнила пять подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. У Букши ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми.

За выход в 1/8 финала на турнире в Пекине Эмма Радукану поборется с седьмой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.

Календарь турнира в Пекине
Сетка турнира в Пекине
Все новости RSS

