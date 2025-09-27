Эмма Радукану уверенно обыграла Букшу и вышла в третий круг «тысячника» в Пекине
Чемпионка US Open — 2021, 32-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану вышла в третий круг на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Во втором раунде она обыграла испанку Кристину Букшу (67-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.
Пекин (ж). 2-й круг
27 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Кристина Букша
К. Букша
Матч продолжался 1 час 38 минут. За это время Радукану выполнила пять подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. У Букши ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми.
За выход в 1/8 финала на турнире в Пекине Эмма Радукану поборется с седьмой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.
