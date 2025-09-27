Мирра Андреева: я оказывала давление на себя, ожидала большего. Сейчас учусь быть добрее

Пятая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о давлении на себя после двух титулов на престижных турнирах в Дубае (ОАЭ) и Индиан-Уэллсе (США).

«Могу сказать, что меня устраивало всё внимание, которое я получала. Это было больше похоже на то, что я сама оказывала давление на себя. Это были не люди со стороны, а скорее я сама. Я также ожидала большего от себя. Сейчас учусь быть добрее к себе, уделять себе немного времени, иногда не осуждать себя слишком строго и сразу.

Да, теперь стало немного легче. Очевидно, иногда бывают дни, когда всё ещё тяжело. Совершенствуюсь в том, как облегчить себе задачу, пытаюсь освоить новую технику», — сказала Андреева на пресс-конференции.