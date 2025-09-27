Якуб Меншик вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Пекине

19-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). В матче второго круга он в трёх сетах обыграл француза Артура Казо. Встреча завершилась со счётом 6:3, 2:6, 6:4.

Встреча теннисистов продлилась 2 часа 10 минут. За это время Меншик сделал 10 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11. На счету Казо два эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

В четвертьфинале Меншик сыграет австралийцем Алексом де Минором. Действующим чемпионом турнира в Пекине является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.