Теннис

Якуб Меншик — Артур Казо, результат матча 27 сентября 2025, счет 2:1, 2-й круг ATP-500 в Пекине

Якуб Меншик вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Пекине
19-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). В матче второго круга он в трёх сетах обыграл француза Артура Казо. Встреча завершилась со счётом 6:3, 2:6, 6:4.

Пекин (м). 2-й круг
27 сентября 2025, суббота. 16:00 МСК
Артур Казо
Франция
Артур Казо
А. Казо
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 4
6 		2 6
         
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик

Встреча теннисистов продлилась 2 часа 10 минут. За это время Меншик сделал 10 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11. На счету Казо два эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

В четвертьфинале Меншик сыграет австралийцем Алексом де Минором. Действующим чемпионом турнира в Пекине является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

Календарь турнира ATP-500 в Пекине
Сетка турнира ATP-500 в Пекине
