Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева сравнялась с Моникой Селеш по числу побед на турнирах WTA-1000 до 19 лет

Мирра Андреева сравнялась с Моникой Селеш по числу побед на турнирах WTA-1000 до 19 лет
Мирра Андреева
Комментарии

Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева одержала 37-ю победу на турнирах категории WTA-1000. Сегодня она вышла в третий круг Пекина.

Пекин (ж). 2-й круг
27 сентября 2025, суббота. 06:10 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Чжу Линь
Китай
Чжу Линь
Ч. Линь

После этого россиянка сравнялась с девятикратной чемпионкой ТБШ Моникой Селеш по количеству побед на турнирах WTA-1000 до 19 лет с момента введения формата в 1990 году.

В третьем круге «тысячника» в Китае Мирра Андреева сыграет с испанской теннисисткой 48-й ракеткой мира Джессикой Бузас Манейро. В 2024 году российская спортсменка дошла до четвертьфинала в Пекине, где проиграла хозяйке корта Чжэн Циньвэнь в трёх сетах — 7:5, 0:6, 4:6.

Действующей победительницей соревнований является Кори Гауфф (США).

Материалы по теме
Мирра победно вернулась на корт после US Open: 18-летняя Андреева — в третьем круге Пекина
Мирра победно вернулась на корт после US Open: 18-летняя Андреева — в третьем круге Пекина
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android