Мирра Андреева сравнялась с Моникой Селеш по числу побед на турнирах WTA-1000 до 19 лет

Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева одержала 37-ю победу на турнирах категории WTA-1000. Сегодня она вышла в третий круг Пекина.

После этого россиянка сравнялась с девятикратной чемпионкой ТБШ Моникой Селеш по количеству побед на турнирах WTA-1000 до 19 лет с момента введения формата в 1990 году.

В третьем круге «тысячника» в Китае Мирра Андреева сыграет с испанской теннисисткой 48-й ракеткой мира Джессикой Бузас Манейро. В 2024 году российская спортсменка дошла до четвертьфинала в Пекине, где проиграла хозяйке корта Чжэн Циньвэнь в трёх сетах — 7:5, 0:6, 4:6.

Действующей победительницей соревнований является Кори Гауфф (США).