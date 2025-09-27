Мирра Андреева сравнялась с Моникой Селеш по числу побед на турнирах WTA-1000 до 19 лет
Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева одержала 37-ю победу на турнирах категории WTA-1000. Сегодня она вышла в третий круг Пекина.
Пекин (ж). 2-й круг
27 сентября 2025, суббота. 06:10 МСК
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Чжу Линь
Ч. Линь
После этого россиянка сравнялась с девятикратной чемпионкой ТБШ Моникой Селеш по количеству побед на турнирах WTA-1000 до 19 лет с момента введения формата в 1990 году.
В третьем круге «тысячника» в Китае Мирра Андреева сыграет с испанской теннисисткой 48-й ракеткой мира Джессикой Бузас Манейро. В 2024 году российская спортсменка дошла до четвертьфинала в Пекине, где проиграла хозяйке корта Чжэн Циньвэнь в трёх сетах — 7:5, 0:6, 4:6.
Действующей победительницей соревнований является Кори Гауфф (США).
