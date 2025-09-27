Турнир ATP-500 в Пекине, 2025 год: результаты матчей 27 сентября

27 сентября в Пекине (Китай) прошёл третий игровой день турнира категории ATP-500, посев которого возглавил итальянец Янник Синнер. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. Турнир ATP-500, Пекин, второй круг. Результаты на 27 сентября:

Фабиан Марожан (Венгрия) – Александр Мюллер (Франция) — 6:3, 7:6;

Алекс де Минор (Австралия, 3) – Артур Риндеркнеш (Франция, LL) — 6:3, 3:6, 7:6;

Янник Синнер (Италия, 1) – Теренс Атман (Франция, Q) — 6:3, 5:7, 6:0;

Артур Казо (Франция, Q) – Якуб Меншик (Чехия, 7) — 3:6, 6:2, 4:6.

Действующим чемпионом турнира в Пекине является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.