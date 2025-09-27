«Ужасно не хватает соперничества между Большой тройкой». Янович — о современном теннисе

Бывший польский теннисист Ежи Янович высказался о конкуренции в современном теннисе. Он отметил, что не хватает соперничества между представителями «Большой тройки» — Роджером Федерером, Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем.

«Ужасно не хватает соперничества между Новаком, Рафаэлем и Роджером. Сегодня теннис кажется мне таким скучным: все играют одинаково. Может быть, я немного ностальгирую, но именно за ними было интереснее всего следить. Даже больше, чем за Янником Синнером и Карлосом Алькарасом, которые тоже очень сильны», — приводит слова Яновича We love tennis.

Янович завершил карьеру в 2022 году. Он достиг 14-й позиции в рейтинге АТР.