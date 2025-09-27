Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Ужасно не хватает соперничества между Большой тройкой». Янович — о современном теннисе

«Ужасно не хватает соперничества между Большой тройкой». Янович — о современном теннисе
Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Роджер Федерер
Комментарии

Бывший польский теннисист Ежи Янович высказался о конкуренции в современном теннисе. Он отметил, что не хватает соперничества между представителями «Большой тройки» — Роджером Федерером, Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем.

«Ужасно не хватает соперничества между Новаком, Рафаэлем и Роджером. Сегодня теннис кажется мне таким скучным: все играют одинаково. Может быть, я немного ностальгирую, но именно за ними было интереснее всего следить. Даже больше, чем за Янником Синнером и Карлосом Алькарасом, которые тоже очень сильны», — приводит слова Яновича We love tennis.

Янович завершил карьеру в 2022 году. Он достиг 14-й позиции в рейтинге АТР.

Материалы по теме
Беккер: объяснял Джоковичу, что люди на трибунах были не против него, а болели за Федерера
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android