Диана Шнайдер проиграла три из четырёх последних матчей

19-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер потерпела три поражения в последних четырёх матчах. Сегодня, 27 сентября, Шнайдер завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Во втором круге она проиграла представительнице Австралии Майе Джойнт (36-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 1:6. Действующей чемпионкой соревнований в Пекине является американка Кори Гауфф.

Ранее Шнайдер не смогла обыграть представительницу Нидерландов Сюзан Ламенс в матче второго круга турнира WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). На минувшем US Open — 2025 Шнайдер в первом круге проиграла немке Лауре Зигемунд — 6:7, 6:2, 3:6.