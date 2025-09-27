Скидки
Теннис

Диана Шнайдер проиграла три из четырёх последних матчей

Диана Шнайдер проиграла три из четырёх последних матчей
19-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер потерпела три поражения в последних четырёх матчах. Сегодня, 27 сентября, Шнайдер завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Во втором круге она проиграла представительнице Австралии Майе Джойнт (36-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 1:6. Действующей чемпионкой соревнований в Пекине является американка Кори Гауфф.

Пекин (ж). 2-й круг
27 сентября 2025, суббота. 08:35 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		1
7 		6
         
Майя Джойнт
Австралия
Майя Джойнт
М. Джойнт

Ранее Шнайдер не смогла обыграть представительницу Нидерландов Сюзан Ламенс в матче второго круга турнира WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). На минувшем US Open — 2025 Шнайдер в первом круге проиграла немке Лауре Зигемунд — 6:7, 6:2, 3:6.

