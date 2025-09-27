Диана Шнайдер проиграла три из четырёх последних матчей
Поделиться
19-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер потерпела три поражения в последних четырёх матчах. Сегодня, 27 сентября, Шнайдер завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Во втором круге она проиграла представительнице Австралии Майе Джойнт (36-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 1:6. Действующей чемпионкой соревнований в Пекине является американка Кори Гауфф.
Пекин (ж). 2-й круг
27 сентября 2025, суббота. 08:35 МСК
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
Майя Джойнт
М. Джойнт
Ранее Шнайдер не смогла обыграть представительницу Нидерландов Сюзан Ламенс в матче второго круга турнира WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). На минувшем US Open — 2025 Шнайдер в первом круге проиграла немке Лауре Зигемунд — 6:7, 6:2, 3:6.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 сентября 2025
-
20:53
-
20:45
-
20:36
-
20:36
-
20:23
-
20:00
-
18:56
-
18:51
-
18:38
-
16:26
-
16:16
-
15:50
-
15:33
-
15:24
-
14:51
-
14:43
-
14:28
-
14:15
-
13:54
-
13:36
-
13:32
-
13:04
-
13:03
-
12:53
-
12:30
-
12:26
-
12:08
-
12:01
-
11:44
-
11:23
-
11:19
-
11:02
-
10:53
-
10:38
-
10:33