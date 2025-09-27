«У меня есть уровень». Лоис Буассон высказалась о прогрессе на хардовом покрытии
46-я ракетка мира французская теннисистка Лоис Буассон после победы над Людмилой Самсоновой во втором круге турнира в Пекине высказалась о прогрессе на харде. Она отметила, что не задумывается о своём уровне на этом покрытии.
Пекин (ж). 2-й круг
27 сентября 2025, суббота. 08:35 МСК
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Лоис Буассон
Л. Буассон
Так, победа над россиянкой стала третьей на харде в карьере спортсменки.
«На тренировках я об этом не думаю, так как уже убедилась, что у меня есть уровень. А вот в официальных встречах у меня раньше не было опыта игры на харде на открытом воздухе. До этого я играла только в закрытых помещениях и на второстепенных турнирах. Мне это не очень нравилось. Зато хард на воздухе мне подходит. У меня нет никаких сомнений насчёт покрытия, так что, это лишь вопрос времени», — приводит слова Буассон We love tennis.
