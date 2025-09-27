Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Турнир WTA-1000 в Пекине, 2025 год: результаты матчей 27 сентября

27 сентября в Пекине (Китай) прошёл четвёртый игровой день турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами самых заметных матчей.

Теннис. Турнир WTA-1000, Пекин. Второй круг. Расписание на 27 сентября (время — московское):

Камила Осорио (Колумбия) – Анна Калинская (Россия, 28) — 6:1, 4:6, 6:4;

Анастасия Потапова (Россия) – Виктория Мбоко (Канада, 21) — 7:6, 7:5;

Мирра Андреева (Россия, 4) – Чжу Линь (Китай, WC) — 6:2, 6:2;

Джессика Бузас Манейро (Испания) – Даяна Ястремская (Украина, 29) — 7:5, 6:4;

Диана Шнайдер (Россия, 17) – Майя Джойнт (Австралия) — 5:7, 1:6;

Людмила Самсонова (Россия, 19) – Лоис Буассон (Франция) — 3:6, 4:6;

Ига Швёнтек (Польша, 1) – Юань Юэ (Китай, WC) — 6:0, 6:3;

Айла Томлянович (Австралия) – Джессика Пегула (США, 5) — 0:6, 3:6;

Сонай Картал (Великобритания) – Дарья Касаткина (Австралия, 14) — 6:3, 6:0;

Наоми Осака (Япония, 12) – Александра Саснович (Беларусь, Q) 6:1, 4:6, 2:6;

Эмма Радукану (Великобритания, 30) – Кристина Букша (Испания, Q) — 6:3, 6:3.