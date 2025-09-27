Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-1000 в Пекине, 2025 год: результаты матчей 27 сентября

Турнир WTA-1000 в Пекине, 2025 год: результаты матчей 27 сентября
Аудио-версия:
Комментарии

27 сентября в Пекине (Китай) прошёл четвёртый игровой день турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами самых заметных матчей.

Теннис. Турнир WTA-1000, Пекин. Второй круг. Расписание на 27 сентября (время — московское):

Камила Осорио (Колумбия) – Анна Калинская (Россия, 28) — 6:1, 4:6, 6:4;

Анастасия Потапова (Россия) – Виктория Мбоко (Канада, 21) — 7:6, 7:5;

Мирра Андреева (Россия, 4) – Чжу Линь (Китай, WC) — 6:2, 6:2;

Джессика Бузас Манейро (Испания) – Даяна Ястремская (Украина, 29) — 7:5, 6:4;

Диана Шнайдер (Россия, 17) – Майя Джойнт (Австралия) — 5:7, 1:6;

Людмила Самсонова (Россия, 19) – Лоис Буассон (Франция) — 3:6, 4:6;

Ига Швёнтек (Польша, 1) – Юань Юэ (Китай, WC) — 6:0, 6:3;

Айла Томлянович (Австралия) – Джессика Пегула (США, 5) — 0:6, 3:6;

Сонай Картал (Великобритания) – Дарья Касаткина (Австралия, 14) — 6:3, 6:0;

Наоми Осака (Япония, 12) – Александра Саснович (Беларусь, Q) 6:1, 4:6, 2:6;

Эмма Радукану (Великобритания, 30) – Кристина Букша (Испания, Q) — 6:3, 6:3.

Материалы по теме
Мирра победно вернулась на корт после US Open: 18-летняя Андреева — в третьем круге Пекина
Мирра победно вернулась на корт после US Open: 18-летняя Андреева — в третьем круге Пекина
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android