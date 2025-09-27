Турнир ATP-500 в Токио, 2025 год: результаты матчей 27 сентября

27 сентября в столице Японии Токио прошёл четвёртый игровой день турнира категории АТР-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех матчей.

Теннис. Турнир AТР-500, Пекин. 2-й круг. Результаты матчей 27 сентября:

Дженсон Бруксби (США) — Лучано Дардери (Италия) — 7:6 (9:7), 6:1;

Брэндон Накашима (США) — Мартон Фучович (Венгрия, Q) — 7:5, 6:3;

Итан Куинн (США, Q) — Хольгер Руне (Дания, 3) — 4:6, 2:6;

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Зизу Бергс (Бельгия) — 6:4, 6:3.

Турнир в Токио проходит с 24 по 30 сентября. Действующим победителем соревнований является французский теннисист Артюр Фис, который не принимает участия в розыгрыше турнира этого года. В прошлогоднем финале он был сильнее соотечественника Уго Умбера (5:7, 7:6 (8:6), 6:3).