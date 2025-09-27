Скидки
Теннис

Турнир ATP-500 в Токио, 2025 год: расписание матчей 28 сентября

Тейлор Фриц
28 сентября в столице Японии Токио пройдёт пятый игровой день турнира категории ATP-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием воскресных матчей, после которых определится состав полуфиналистов.

Теннис. Турнир ATP-500, Токио. 1/4 финала. Расписание на 28 сентября (время — московское):

5:00. Себастьян Корда (США) — Тейлор Фриц (США, 2);
6:30. Дженсон Бруксби (США) — Хольгер Руне (Дания, 3);
10:00. Каспер Рууд (Норвегия, 4) — Александар Вукич (Австралия, Q);
11:30. Карлос Алькарас (Испания, 1) — Брэндон Накашима (США).

Турнир в Токио проходит с 24 по 30 сентября. Действующим победителем соревнований является французский теннисист Артюр Фис, который не принимает участия в розыгрыше турнира этого года. В прошлогоднем финале он был сильнее соотечественника Уго Умбера (5:7, 7:6 (8:6), 6:3).

