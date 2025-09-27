Скидки
Теннис Новости

Кроссовки и ракетка Арины Соболенко были распроданы на аукционе

Кроссовки и ракетка Арины Соболенко были распроданы на аукционе
Личные вещи четырёхкратной победительницы турниров «Большого шлема», первой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко были распроданы на аукционе.

Кроссовки Nike Vapor 12 с автографом теннисистки были проданы за $ 2,5 тыс. Ракетка Wilson Blade 98 v9 Fighter Edition, которой играла Соболенко, досталась новому владельцу за $ 3,8 тыс.

Ранее 27-летняя Соболенко снялась с турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) «из-за незначительной травмы», как отметила пресс-служба соревнований. Арина планирует вернуться в тур после победы на US Open – 2025 на «тысячнике» в Ухане, который пройдёт с 6 по 12 октября.

