Серена Уильямс подверглась критике из-за жалоб на хлопковое растение в отеле Нью-Йорка

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс раскритиковала убранство одного из отелей Нью-Йорка — там было выставлено хлопковое дерево. Это не понравилось американке, которая сообщила об этом в социальных сетях. Экс-теннисистка заявила, что ей этот факт неприятен.

Как пишет Daily Mail, затем спортсменка подверглась критике пользователей за то, что в у неё доме ранее была скульптура с элементами хлопка. В 2020 году её супруг Алексис Оганян опубликовал фотографию с работой «Памятник обещанию» — с фигурой осла, стоящего на куче хлопка.

Отмечается, что критика Серены Уильямс может быть связана с трансатлантической работорговлей, в результате которой многие темнокожие люди на территории современных США насильно занимались сбором хлопка.