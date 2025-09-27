Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тейлор Фриц раскрыл, какую главную цель поставил перед собой

Тейлор Фриц раскрыл, какую главную цель поставил перед собой
Тейлор Фриц
Комментарии

Американский теннисист четвёртая ракетка мира Тейлор Фриц высказался о своих целях в теннисе. Он отметил, что стремится к победе на ТБШ, но держит в голове и иной вариант развития событий.

«Главная цель — выиграть турнир «Большого шлема». Если мне удастся это сделать, то следующая — стать номером один в мире. За исключением Карлоса и Янника, есть лишь несколько игроков, с которыми можно реально соперничать. Я усердно работаю, чтобы быть в этой группе», — сказал Фриц на пресс-конференции.

26 сентября Тейлор Фриц вышел в 1/4 финала турнира категории АТР-500 в Пекине (Китай). Американец обыграл представителя Португалии Нуну Боржеша со счётом 7:5, 7:6 (7:4).

Материалы по теме
«Ужасно не хватает соперничества между «Большой тройкой». Янович — о современном теннисе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android