Тейлор Фриц раскрыл, какую главную цель поставил перед собой

Американский теннисист четвёртая ракетка мира Тейлор Фриц высказался о своих целях в теннисе. Он отметил, что стремится к победе на ТБШ, но держит в голове и иной вариант развития событий.

«Главная цель — выиграть турнир «Большого шлема». Если мне удастся это сделать, то следующая — стать номером один в мире. За исключением Карлоса и Янника, есть лишь несколько игроков, с которыми можно реально соперничать. Я усердно работаю, чтобы быть в этой группе», — сказал Фриц на пресс-конференции.

26 сентября Тейлор Фриц вышел в 1/4 финала турнира категории АТР-500 в Пекине (Китай). Американец обыграл представителя Португалии Нуну Боржеша со счётом 7:5, 7:6 (7:4).