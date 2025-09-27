Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Стала старше или опытнее». Швёнтек — о борьбе за лидерство в рейтинге

«Стала старше или опытнее». Швёнтек — о борьбе за лидерство в рейтинге
Комментарии

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек ответила, как поменялся её характер из-за продолжительного нахождения на втором месте в мировом рейтинге.

«Даже не знаю, что сказать по этому поводу. Нет, я не поменялась. Не веду себя по-другому из-за того, что вторая в мире. Не особо задумываюсь об этом во время игры. Стала старше или опытнее. Но рейтинг не имеет к этому никакого отношения», — приводит слова Швёнтек We love tennis.

Сейчас Швёнтек выступает на турнире WTA-1000 в Пекине. В третьем круге она сыграет с 83-й ракеткой мира Камилой Осорио из Колумбии.

Материалы по теме
Мирре Андреевой по пути к финалу достались Чжэн Циньвэнь и Швёнтек. Обзор сетки Пекина
Мирре Андреевой по пути к финалу достались Чжэн Циньвэнь и Швёнтек. Обзор сетки Пекина
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android