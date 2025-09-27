«Стала старше или опытнее». Швёнтек — о борьбе за лидерство в рейтинге

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек ответила, как поменялся её характер из-за продолжительного нахождения на втором месте в мировом рейтинге.

«Даже не знаю, что сказать по этому поводу. Нет, я не поменялась. Не веду себя по-другому из-за того, что вторая в мире. Не особо задумываюсь об этом во время игры. Стала старше или опытнее. Но рейтинг не имеет к этому никакого отношения», — приводит слова Швёнтек We love tennis.

Сейчас Швёнтек выступает на турнире WTA-1000 в Пекине. В третьем круге она сыграет с 83-й ракеткой мира Камилой Осорио из Колумбии.