«Тебя никто не любит. Все говорят мне это». Меджедович — в адрес Руне на турнире в Токио

Представитель Сербии Хамад Меджедович (63-й номер рейтинга) предъявил недовольство датчанину Хольгеру Руне в одном из спорных моментов во время очного поединка на турнире категории ATP-500 в Токио (Япония). Встреча завершилась со счётом 7:6 (9:7), 6:1 в пользу Руне.
«Никто тебя не любит. Ты даже не извинишься. Любой нормальный человек, по крайней мере, знает, как извиняться. Тебя никто не любит. Все говорят мне это. И мне на самом деле всё равно, что ты собираешься мне ответить», — сказал Меджедович в адрес Руне во время матча.
Турнир в Токио проходит с 24 по 30 сентября. Действующим победителем соревнований является французский теннисист Артюр Фис, который не принимает участия в розыгрыше турнира этого года. В прошлогоднем финале он был сильнее соотечественника Уго Умбера (5:7, 7:6 (8:6), 6:3).
