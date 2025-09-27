Турнир ATP-500 в Пекине, 2025 год: расписание матчей 28 сентября

28 сентября в Пекине (Китай) пройдёт четвёртый игровой день турнира категории ATP-500, посев которого возглавил итальянец Янник Синнер. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. Турнир ATP-500, Пекин, второй круг. Расписание на 28 сентября (время — московское):

6:00. Флавио Коболли (Италия) — Лёнер Тьен (США);

8:00. Адриан Маннарино (Франция) — Лоренцо Музетти (Италия);

9:30. Даниил Медведев (Россия) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания);

14:00. Корентен Муте (Франция) — Александр Зверев (Германия).

Действующим чемпионом турнира в Пекине является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.