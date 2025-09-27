Скидки
Теннис

Каспер Рууд стал лицом бренда одежды

Каспер Рууд
Норвежский теннисист 12-я ракетка мира Каспер Рууд стал лицом популярного бренда одежды и обуви Mango Man. Об этом компания сообщила на своей странице в социальных сетях, а в официальном интернет-магазине появилась новая коллекция под названием «Essentials». В неё вошли базовые вещи в осенний период: свитер, брюки, рубашка, плащ и сапоги.

«Вдохновлённые ритмом Каспера Рууда, известного своим балансом, стабильностью и спокойствием на теннисном корте, мы представляем новую коллекцию, которая разделяет ту же философию», — написано в тексте публикации бренда в социальных сетях.

Накануне Рууд вышел в 1/4 финала турнира категории АТР-500 в Токио (Япония), обыграв итальянца Маттео Берреттини.

Турнир ATP-500 в Токио, 2025 год: расписание матчей 28 сентября
