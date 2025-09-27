Турнир WTA-1000 в Пекине, 2025 год: расписание игрового дня 28 сентября

28 сентября в Пекине (Китай) пройдёт четвёртый игровой день турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей.

Теннис. Турнир WTA-1000, Пекин. Третий круг. Расписание на 28 сентября (время — московское):

6:00. Елена Рыбакина (Казахстан) — Ева Лис (Германия);

7:00. Маккартни Кесслер (США) — Барбора Крейчикова (Чехия);

8:00. Лейла Фернандес (Канада) — Кори Гауфф (США);

8:30. Вероника Кудерметова (Россия) — Мари Боузкова (Чехия);

9:30. Жасмин Паолини (Италия) — Софья Кенин (США);

12:00. Каролина Мухова (Чехия) — Паула Бадоса (Испания);

15:30. Чжан Шуай (Китай) — Аманда Анисимова (США);