«Скучала по адреналину и давлению». Циньвэнь — о первом матче после операции

Олимпийская чемпионка 2024 года, девятая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь прокомментировала первый выход на корт после травмы. Во втором раунде турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) она обыграла Эмилиану Аранго из Колумбии (50-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2.

«Больше всего мне не хватало соперничества с другими игроками. Наблюдала за теннисом только по телевизору. Очень хотелось сыграть на US Open, но в тот момент всё ещё не могла двигать рукой. Очень счастлива вернуться и снова соревноваться. Конечно, не хватало и болельщиков, их поддержки. Скучала по адреналину и давлению, которое чувствуешь на корте», — сказала Циньвэнь на пресс-конференции.

Циньвэнь не выходила на корт с момента поражения в первом круге Уимблдона-2025. Она перенесла операцию на правом локте.