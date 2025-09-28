«Скучала по адреналину и давлению». Циньвэнь — о первом матче после операции

Олимпийская чемпионка 2024 года, девятая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь прокомментировала первый выход на корт после травмы. Во втором раунде турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) она обыграла Эмилиану Аранго из Колумбии (50-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2.
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
«Больше всего мне не хватало соперничества с другими игроками. Наблюдала за теннисом только по телевизору. Очень хотелось сыграть на US Open, но в тот момент всё ещё не могла двигать рукой. Очень счастлива вернуться и снова соревноваться. Конечно, не хватало и болельщиков, их поддержки. Скучала по адреналину и давлению, которое чувствуешь на корте», — сказала Циньвэнь на пресс-конференции.
Циньвэнь не выходила на корт с момента поражения в первом круге Уимблдона-2025. Она перенесла операцию на правом локте.
- 28 сентября 2025
-
00:56
-
00:43
-
00:33
- 27 сентября 2025
-
23:59
-
23:49
-
23:47
-
23:35
-
22:54
-
22:21
-
22:13
-
21:58
-
20:53
-
20:45
-
20:36
-
20:36
-
20:23
-
20:00
-
18:56
-
18:51
-
18:38
-
16:26
-
16:16
-
15:50
-
15:33
-
15:24
-
14:51
-
14:43
-
14:28
-
14:15
-
13:54
-
13:36
-
13:32
-
13:04
-
13:03
-
12:53