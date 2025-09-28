Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Скучала по адреналину и давлению». Циньвэнь — о первом матче после операции

«Скучала по адреналину и давлению». Циньвэнь — о первом матче после операции
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2024 года, девятая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь прокомментировала первый выход на корт после травмы. Во втором раунде турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) она обыграла Эмилиану Аранго из Колумбии (50-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2.

Пекин (ж). 2-й круг
27 сентября 2025, суббота. 14:20 МСК
Эмилиана Аранго
Колумбия
Эмилиана Аранго
Э. Аранго
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

«Больше всего мне не хватало соперничества с другими игроками. Наблюдала за теннисом только по телевизору. Очень хотелось сыграть на US Open, но в тот момент всё ещё не могла двигать рукой. Очень счастлива вернуться и снова соревноваться. Конечно, не хватало и болельщиков, их поддержки. Скучала по адреналину и давлению, которое чувствуешь на корте», — сказала Циньвэнь на пресс-конференции.

Циньвэнь не выходила на корт с момента поражения в первом круге Уимблдона-2025. Она перенесла операцию на правом локте.

Материалы по теме
Мирра победно вернулась на корт после US Open: 18-летняя Андреева — в третьем круге Пекина
Мирра победно вернулась на корт после US Open: 18-летняя Андреева — в третьем круге Пекина
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android