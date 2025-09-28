Скидки
Кафельников раскритиковал качество женского тенниса, упомянув Потапову. Анастасия ответила

59-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова отреагировала на слова двукратного победителя турниров «Большого шлема», олимпийского чемпиона 2000 года, бывшей первой ракетки мира Евгения Кафельникова, который раскритиковал женский теннис.

В эфире First&Red Кафельников объяснил разницу в популярности мужского и женского тенниса, упомянув поражение Потаповой от Иги Швёнтек на «Ролан Гаррос» — 2024 со счётом 0:6, 0:6.

«Поддержка своих на уровне. Ничего нового», — написала Потапова в социальных сетях.

Ранее Анастасия Потапова одержала победу над 23-й ракеткой мира Викторией Мбоко из Канады на хардовом турнире категории WTA-1000 в Пекине. Встреча закончилась победой Потаповой в двух сетах — 7:6 (7:5), 7:5.

