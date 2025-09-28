Швёнтек: мы слишком много играем, календарь сумасшедший

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек очередной раз высказалась о календаре соревнований в WTA-туре.

«Думаю, мы слишком много играем, календарь сумасшедший. Стараюсь разделить год на части сезона и пытаюсь сосредоточиться на том, что меня волнует. Удивляет, что ждёт игроков после четырёхнедельного предсезонного периода и восьми дней отпуска. Лучше всего идти шаг за шагом, потому что календарь суровый и сложный», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

Сейчас Швёнтек выступает на турнире WTA-1000 в Пекине. В третьем круге она сыграет с 83-й ракеткой мира Камилой Осорио из Колумбии.