Главная Теннис Новости

Флавио Коболли — Лёнер Тьен, результат матча 28 сентября 2025, счёт 0:2, второй круг ATP-500 в Пекине

Тьен в двух сетах обыграл Коболли и вышел в четвертьфинал «пятисотника» в Пекине
Комментарии

25-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли не смог выйти в четвертьфинал на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). Во втором круге он проиграл американцу Лёнеру Тьену (52-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2

Пекин (м). 2-й круг
28 сентября 2025, воскресенье. 06:10 МСК
Флавио Коболли
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Лёнер Тьен
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен

Матч продолжался 1 час 30 минут. За это время Коболли выполнил одну подачу навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету американца один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

За выход в полуфинал на «пятисотнике» в Пекине Тьен поборется с победителем матча Адриан Маннарино (Франция) — Лоренцо Музетти (Италия).

