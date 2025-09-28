Тьен в двух сетах обыграл Коболли и вышел в четвертьфинал «пятисотника» в Пекине
25-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли не смог выйти в четвертьфинал на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). Во втором круге он проиграл американцу Лёнеру Тьену (52-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2
Пекин (м). 2-й круг
28 сентября 2025, воскресенье. 06:10 МСК
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Матч продолжался 1 час 30 минут. За это время Коболли выполнил одну подачу навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету американца один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.
За выход в полуфинал на «пятисотнике» в Пекине Тьен поборется с победителем матча Адриан Маннарино (Франция) — Лоренцо Музетти (Италия).
