Елена Рыбакина проиграла 66-й ракетке мира в третьем круге турнира в Пекине

10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не смогла выйти в четвёртый круг на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В матче третьего круга она проиграла представительнице Германии Еве Лис (66-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:1, 4:6.

Матч продолжался 2 часа 14 минут. За это время Рыбакина выполнила восемь подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из девяти. На счету немецкой спортсменки один эйс, пять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 19.

В четвёртом круге Ева Лис сыграет с победительницей матча Маккартни Кесслер (США) — Барбора Крейчикова (Чехия).