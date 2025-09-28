Елена Рыбакина проиграла 66-й ракетке мира в третьем круге турнира в Пекине
10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не смогла выйти в четвёртый круг на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В матче третьего круга она проиграла представительнице Германии Еве Лис (66-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:1, 4:6.
Пекин (ж). 3-й круг
28 сентября 2025, воскресенье. 06:10 МСК
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|4
|
|1
|6
Ева Лис
Е. Лис
Матч продолжался 2 часа 14 минут. За это время Рыбакина выполнила восемь подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из девяти. На счету немецкой спортсменки один эйс, пять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 19.
В четвёртом круге Ева Лис сыграет с победительницей матча Маккартни Кесслер (США) — Барбора Крейчикова (Чехия).
