Тейлор Фриц в трёх сетах обыграл Себастьяна Корду и вышел в полуфинал турнира в Токио
В ночь на 28 сентября в японском Токио прошёл матч 1/4 финала турнира ATP-500, в рамках которого американец Тейлор Фриц в трёх сетах обыграл соотечественника Себастьяна Корду со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:3.
Токио (м). 1/4 финала
28 сентября 2025, воскресенье. 05:10 МСК
Себастьян Корда
С. Корда
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|3
|
|6 5
|6
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Матч продолжался 2 часа 18 минут. За это время Фриц сделал 14 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три из пяти заработанных брейк-пойнтов. Его соперник сделал 13 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал один из семи заработанных брейк-пойнтов.
В следующем круге Тейлор сыграет с победителем пары Дженсон Бруксби (США) — Хольгер Руне (Дания). Матч между спортсменами уже начался.
