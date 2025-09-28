Скидки
Теннис

Тейлор Фриц в трёх сетах обыграл Себастьяна Корду и вышел в полуфинал турнира в Токио

Комментарии

В ночь на 28 сентября в японском Токио прошёл матч 1/4 финала турнира ATP-500, в рамках которого американец Тейлор Фриц в трёх сетах обыграл соотечественника Себастьяна Корду со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:3.

Токио (м). 1/4 финала
28 сентября 2025, воскресенье. 05:10 МСК
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 7 3
6 		6 5 6
         
Матч продолжался 2 часа 18 минут. За это время Фриц сделал 14 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три из пяти заработанных брейк-пойнтов. Его соперник сделал 13 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал один из семи заработанных брейк-пойнтов.

В следующем круге Тейлор сыграет с победителем пары Дженсон Бруксби (США) — Хольгер Руне (Дания). Матч между спортсменами уже начался.

Сетка турнира в Токио (м)
Календарь турнира в Токио (м)
