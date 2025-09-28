Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Маккартни Кесслер — Барбора Крейчикова, результат матча 28 сентября 2025, счет 2:1, 3-й круг WTA 1000 Пекин

Кесслер на отказе Крейчиковой вышла в четвёртый круг «тысячника» в Пекине
Комментарии

39-я ракетка мира американская теннисистка Маккартни Кесслер вышла в 1/8 финала на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В третьем круге она оказалась сильнее чешки Барборы Крейчиковой (34-й номер рейтинга), которая снялась в третьем сете при счёте 1:6, 7:5, 3:0 в пользу Кесслер.

Пекин (ж). 3-й круг
28 сентября 2025, воскресенье. 07:10 МСК
Маккартни Кесслер
США
Маккартни Кесслер
М. Кесслер
Окончен
2 : 1
Rt
1 2 3
         
1 		7 3
6 		5 0
         
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова

Матч продолжался 1 час 59 минут. За это время Кесслер выполнила четыре подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Крейчиковой пять эйсов, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в четвертьфинал Кесслер поспорит с немецкой теннисисткой Евой Лис.

Календарь турнира в Пекине
Сетка турнира в Пекине
Материалы по теме
Ждём Кудерметову и Медведева на корте в Пекине! А Рыбакина сенсационно уступила. LIVE
Live
Ждём Кудерметову и Медведева на корте в Пекине! А Рыбакина сенсационно уступила. LIVE
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android