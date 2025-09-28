Кесслер на отказе Крейчиковой вышла в четвёртый круг «тысячника» в Пекине
39-я ракетка мира американская теннисистка Маккартни Кесслер вышла в 1/8 финала на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В третьем круге она оказалась сильнее чешки Барборы Крейчиковой (34-й номер рейтинга), которая снялась в третьем сете при счёте 1:6, 7:5, 3:0 в пользу Кесслер.
Пекин (ж). 3-й круг
28 сентября 2025, воскресенье. 07:10 МСК
Маккартни Кесслер
М. Кесслер
Окончен
2 : 1
Rt
|1
|2
|3
|
|7
|3
|
|5
|0
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Матч продолжался 1 час 59 минут. За это время Кесслер выполнила четыре подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Крейчиковой пять эйсов, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.
За выход в четвертьфинал Кесслер поспорит с немецкой теннисисткой Евой Лис.
