Кесслер на отказе Крейчиковой вышла в четвёртый круг «тысячника» в Пекине

39-я ракетка мира американская теннисистка Маккартни Кесслер вышла в 1/8 финала на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В третьем круге она оказалась сильнее чешки Барборы Крейчиковой (34-й номер рейтинга), которая снялась в третьем сете при счёте 1:6, 7:5, 3:0 в пользу Кесслер.

Матч продолжался 1 час 59 минут. За это время Кесслер выполнила четыре подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Крейчиковой пять эйсов, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в четвертьфинал Кесслер поспорит с немецкой теннисисткой Евой Лис.