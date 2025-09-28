Хольгер Руне проиграл Дженсону Бруксби в четвертьфинале турнира АТР-500 в Токио

86-я ракетка мира американский теннисист Дженсон Бруксби вышел в полуфинал турнира категории АТР-500 в Токио (Япония). В матче 1/4 финала он обыграл датчанина, занимающего 11-е место в мировом рейтинге, Хольгера Руне. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3.

Встреча теннисистов продлилась 1 час 31 минуту. За это время Бруксби сделал один эйс, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету Руне пять эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Турнир в Токио проходит с 24 по 30 сентября. Действующим победителем соревнований является французский теннисист Артюр Фис, который не принимает участия в розыгрыше турнира этого года. В прошлогоднем финале он был сильнее соотечественника Уго Умбера (5:7, 7:6 (8:6), 6:3).