Главная Теннис Новости

Дженсон Бруксби — Хольгер Руне, результат матча 28 сентября 2025, счет 2:0, 1/4 финала ATP-500 в Токио

Хольгер Руне проиграл Дженсону Бруксби в четвертьфинале турнира АТР-500 в Токио
Аудио-версия:
Комментарии

86-я ракетка мира американский теннисист Дженсон Бруксби вышел в полуфинал турнира категории АТР-500 в Токио (Япония). В матче 1/4 финала он обыграл датчанина, занимающего 11-е место в мировом рейтинге, Хольгера Руне. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3.

Токио (м). 1/4 финала
28 сентября 2025, воскресенье. 07:45 МСК
Дженсон Бруксби
США
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

Встреча теннисистов продлилась 1 час 31 минуту. За это время Бруксби сделал один эйс, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету Руне пять эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Турнир в Токио проходит с 24 по 30 сентября. Действующим победителем соревнований является французский теннисист Артюр Фис, который не принимает участия в розыгрыше турнира этого года. В прошлогоднем финале он был сильнее соотечественника Уго Умбера (5:7, 7:6 (8:6), 6:3).

