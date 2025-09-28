Лис в матче с Рыбакиной впервые в карьере обыграла соперницу из топ-10

66-я ракетка мира немецкая теннисистка Ева Лис впервые в карьере обыграла соперницу из топ-10 мирового рейтинга. В матче третьего круга на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай) Лис оказалась сильнее 10-й ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана. Встреча завершилась со счётом 6:3, 1:6, 6:4.

Отметим, что представительница Германии впервые вышла в 1/8 финала на турнирах категории WTA-1000.

В четвёртом круге турнира категории WTA-1000 в Пекине Ева Лис сыграет с Маккартни Кесслер (США). «Тысячник» в Пекине проходит с 24 сентября по 5 октября. Действующая чемпионка турнира — американка Кори Гауфф.