Медведев — Давидович-Фокина: онлайн-трансляция второго круга в Пекине начнётся в 10:30

Сегодня, 28 сентября, пройдёт матч второго круга на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай) между 18-й ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым и испанцем Алехандро Давидович-Фокиной, занимающим 20-ю строчку мирового рейтинга.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка, начало которого запланировано на 10:30 по московскому времени.

Счёт личных встреч — 4-1 в пользу Медведева (3-1 на харде). Даниил выиграл со счётом 4:6, 6:4, 6:2 на грунте «Мастерса» в Мадриде в 2021 году, 4:6, 6:2, 6:2 в Роттердаме-2023, 6:3, 7:5 в Индиан-Уэллсе-2023 и 6:2, 6:3 в Дубае-2024, а Алехандро победил со счётом 6:4, 1:6, 6:2 в Монреале-2024.