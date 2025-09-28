Лоренцо Музетти обыграл Маннарино и вышел в четвертьфинал турнира в Пекине
Поделиться
Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в четвертьфинал на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). Во втором круге он одержал победу над французом Адрианом Маннарино (60-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.
Пекин (м). 2-й круг
28 сентября 2025, воскресенье. 08:45 МСК
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Матч продолжался 1 час 24 минуты. За это время Музетти выполнил шесть подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Маннарино три эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
За выход в полуфинал «пятисотника» в Пекине Лоренцо Музетти поспорит с американским теннисистом Лёнером Тьеном (52-я ракетка мира).
Материалы по теме
Комментарии
- 28 сентября 2025
-
10:27
-
10:17
-
10:10
-
09:57
-
09:30
-
09:23
-
09:19
-
08:25
-
07:50
-
07:27
-
00:56
-
00:43
-
00:33
- 27 сентября 2025
-
23:59
-
23:49
-
23:47
-
23:35
-
22:54
-
22:21
-
22:13
-
21:58
-
20:53
-
20:45
-
20:36
-
20:36
-
20:23
-
20:00
-
18:56
-
18:51
-
18:38
-
16:26
-
16:16
-
15:50
-
15:33
-
15:24