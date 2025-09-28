Лоренцо Музетти обыграл Маннарино и вышел в четвертьфинал турнира в Пекине

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в четвертьфинал на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). Во втором круге он одержал победу над французом Адрианом Маннарино (60-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.

Матч продолжался 1 час 24 минуты. За это время Музетти выполнил шесть подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Маннарино три эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

За выход в полуфинал «пятисотника» в Пекине Лоренцо Музетти поспорит с американским теннисистом Лёнером Тьеном (52-я ракетка мира).