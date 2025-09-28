Скидки
Адриан Маннарино — Лоренцо Музетти, результат матча 28 сентября 2025, счет 0:2, 2-й круг ATP 500 Пекин

Лоренцо Музетти обыграл Маннарино и вышел в четвертьфинал турнира в Пекине
Комментарии

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в четвертьфинал на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). Во втором круге он одержал победу над французом Адрианом Маннарино (60-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.

Пекин (м). 2-й круг
28 сентября 2025, воскресенье. 08:45 МСК
Адриан Маннарино
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

Матч продолжался 1 час 24 минуты. За это время Музетти выполнил шесть подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Маннарино три эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

За выход в полуфинал «пятисотника» в Пекине Лоренцо Музетти поспорит с американским теннисистом Лёнером Тьеном (52-я ракетка мира).

Календарь турнира в Пекине
Сетка турнира в Пекине
