Тейлор Фриц обойдёт Джоковича в мировом рейтинге по итогам турнира в Токио

Американский теннисист Тейлор Фриц обойдёт в мировом рейтинге 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича по итогам турнира ATP-500 в Токио (Япония). Фриц вновь станет четвёртой ракеткой мира и повторит своё лучшее достижение.

В ночь на 28 сентября Тейлор Фриц в трёх сетах обыграл соотечественника Себастьяна Корду в четвертьфинале «пятисотника» в Токио. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:3.

Турнир в Токио проходит с 24 по 30 сентября. Действующим победителем соревнований является французский теннисист Артюр Фис, который не принимает участия в розыгрыше турнира этого года. В прошлогоднем финале он был сильнее соотечественника Уго Умбера (5:7, 7:6 (8:6), 6:3).