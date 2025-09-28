Скидки
Теннис Новости

Тейлор Фриц обойдёт Джоковича в мировом рейтинге по итогам турнира в Токио

Тейлор Фриц обойдёт Джоковича в мировом рейтинге по итогам турнира в Токио
Комментарии

Американский теннисист Тейлор Фриц обойдёт в мировом рейтинге 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича по итогам турнира ATP-500 в Токио (Япония). Фриц вновь станет четвёртой ракеткой мира и повторит своё лучшее достижение.

В ночь на 28 сентября Тейлор Фриц в трёх сетах обыграл соотечественника Себастьяна Корду в четвертьфинале «пятисотника» в Токио. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:3.

Токио (м). 1/4 финала
28 сентября 2025, воскресенье. 05:10 МСК
Себастьян Корда
США
Себастьян Корда
С. Корда
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 7 3
6 		6 5 6
         
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Турнир в Токио проходит с 24 по 30 сентября. Действующим победителем соревнований является французский теннисист Артюр Фис, который не принимает участия в розыгрыше турнира этого года. В прошлогоднем финале он был сильнее соотечественника Уго Умбера (5:7, 7:6 (8:6), 6:3).

