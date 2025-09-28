Ева Лис поделилась эмоциями после победы над Рыбакиной в Пекине

66-я ракетка мира немецкая теннисистка Ева Лис прокомментировала победу в матче третьего круга на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай) над 10-й ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана. Встреча завершилась со счётом 6:3, 1:6, 6:4.

«Весь год я старалась одержать победу над топ-10. Это мой первый успех. Очень рада, что наконец-то добилась этого. В прошлый раз, когда я встречался с игроком из топ-10, я не выиграла, упустив несколько матчболов. Я очень надеялась, что сегодня мне это удастся», — сказала Лис в интервью на корте.

В четвёртом круге турнира категории WTA-1000 в Пекине Ева Лис сыграет с Маккартни Кесслер (США). «Тысячник» в Пекине проходит с 24 сентября по 5 октября. Действующая чемпионка турнира — американка Кори Гауфф.