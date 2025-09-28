Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Лейла Фернандес — Кори Гауфф, результат матча 28 сентября 2025, счет 1:2, 3-й круг WTA 1000 Пекин

Кори Гауфф обыграла Лейлу Фернандес и вышла в 1/8 финала «тысячника» в Пекине
Комментарии

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в четвёртый круг на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В третьем круге она одержала победу над канадкой Лейлой Фернандес (25-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 4:6, 7:5.

Пекин (ж). 3-й круг
28 сентября 2025, воскресенье. 08:10 МСК
Лейла Фернандес
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 5
6 		4 7
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Матч продолжался 2 часа 47 минут. За это время Гауфф выполнила три подачи навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 17. На счету Фернандес ни одного эйса, две двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 10.

В 1/8 финала турнира в Пекине Гауфф сыграет с победительницей матча Белинда Бенчич (Швейцария) — Присцилла Хон (Австралия).

Календарь турнира в Пекине
Сетка турнира в Пекине
Материалы по теме
Медведев пробился в четвертьфинал Пекина! А Кудерметова уступила сопернице из Чехии. LIVE!
Live
Медведев пробился в четвертьфинал Пекина! А Кудерметова уступила сопернице из Чехии. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android