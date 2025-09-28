Кори Гауфф обыграла Лейлу Фернандес и вышла в 1/8 финала «тысячника» в Пекине

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в четвёртый круг на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В третьем круге она одержала победу над канадкой Лейлой Фернандес (25-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 4:6, 7:5.

Матч продолжался 2 часа 47 минут. За это время Гауфф выполнила три подачи навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 17. На счету Фернандес ни одного эйса, две двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 10.

В 1/8 финала турнира в Пекине Гауфф сыграет с победительницей матча Белинда Бенчич (Швейцария) — Присцилла Хон (Австралия).