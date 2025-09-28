Каспер Рууд уверенно вышел в полуфинал турнира ATP-500 в Токио

Норвежский теннисист Каспер Рууд, занимающий 12-е место в мировом рейтинге, вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). В матче 1/4 финала он обыграл 95-ю ракетку мира Александара Вукича из Австралии. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2.

Встреча теннисистов продлилась 57 минут. За это время Рууд сделал восемь эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. На счету Вукича четыре эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

Турнир в Токио проходит с 24 по 30 сентября. Действующим победителем соревнований является французский теннисист Артюр Фис, который не принимает участия в розыгрыше турнира этого года. В прошлогоднем финале он был сильнее соотечественника Уго Умбера (5:7, 7:6 (8:6), 6:3).