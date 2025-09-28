Скидки
Теннис Новости

Каспер Рууд — Александар Вукич, результат матча 28 сентября 2025, счет 2:0, ATP-500 в Токио

Каспер Рууд уверенно вышел в полуфинал турнира ATP-500 в Токио
Комментарии

Норвежский теннисист Каспер Рууд, занимающий 12-е место в мировом рейтинге, вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). В матче 1/4 финала он обыграл 95-ю ракетку мира Александара Вукича из Австралии. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2.

Токио (м). 1/4 финала
28 сентября 2025, воскресенье. 10:10 МСК
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Александар Вукич
Австралия
Александар Вукич
А. Вукич

Встреча теннисистов продлилась 57 минут. За это время Рууд сделал восемь эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. На счету Вукича четыре эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

Турнир в Токио проходит с 24 по 30 сентября. Действующим победителем соревнований является французский теннисист Артюр Фис, который не принимает участия в розыгрыше турнира этого года. В прошлогоднем финале он был сильнее соотечественника Уго Умбера (5:7, 7:6 (8:6), 6:3).

