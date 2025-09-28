Лоренцо Музетти освистали на турнире в Пекине после его слов про китайцев
Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти был освистан до начала и после окончания своего матча второго круга на турнире ATP-500 в Пекине (Китай). Он играл с французом Адрианом Маннарино и победил со счётом 6:3, 6:3.
Пекин (м). 2-й круг
28 сентября 2025, воскресенье. 08:45 МСК
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Во время матча зрители на трибунах иногда издевательски кашляли. После матча Музетти снова извинился за своё высказывание. Перед тем как покинуть корт, итальянец раздал автографы болельщикам, его окружали пять сотрудников охраны.
Напомним, во время матча первого круга Музетти в грубой форме выразил недовольство в отношении кашляющих зрителей. Он сказал: «Эти грёбаные китайцы… они постоянно кашляют!»
