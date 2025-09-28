Вероника Кудерметова не смогла выйти в четвёртый круг турнира в Пекине
30-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова завершила выступление в одиночном разряде на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В третьем круге она потерпела поражение от Мари Боузковой из Чехии (52-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 5:7.
Пекин (ж). 3-й круг
28 сентября 2025, воскресенье. 09:40 МСК
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
Мари Боузкова
М. Боузкова
Матч продолжался 2 часа 9 минут. За это время Кудерметова выполнила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 10. На счету Боузковой один эйс, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.
В 1/8 финала «тысячника» в Пекине Боузкова сыграет с победительницей матча Жасмин Паолини (Италия) — Софья Кенин (США).
