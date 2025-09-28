Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Пекине, победив Давидович-Фокину

18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). На старте соревнований он уверенно обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину (20-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.

Матч продолжался 1 час 25 минут. За это время Медведев выполнил пять подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Давидович-Фокины один эйс, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из трёх.

В четвертьфинале турнира в Пекине Медведев сыграет с победителем матча Корентен Муте (Франция) — Александр Зверев (Германия).