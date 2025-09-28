Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Пекине, победив Давидович-Фокину
Поделиться
18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). На старте соревнований он уверенно обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину (20-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.
Пекин (м). 2-й круг
28 сентября 2025, воскресенье. 10:30 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Матч продолжался 1 час 25 минут. За это время Медведев выполнил пять подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Давидович-Фокины один эйс, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из трёх.
В четвертьфинале турнира в Пекине Медведев сыграет с победителем матча Корентен Муте (Франция) — Александр Зверев (Германия).
Материалы по теме
Комментарии
- 28 сентября 2025
-
11:57
-
11:51
-
11:39
-
11:34
-
10:57
-
10:46
-
10:27
-
10:17
-
10:10
-
09:57
-
09:30
-
09:23
-
09:19
-
08:25
-
07:50
-
07:27
-
00:56
-
00:43
-
00:33
- 27 сентября 2025
-
23:59
-
23:49
-
23:47
-
23:35
-
22:54
-
22:21
-
22:13
-
21:58
-
20:53
-
20:45
-
20:36
-
20:36
-
20:23
-
20:00
-
18:56
-
18:51