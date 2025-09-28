Скидки
Теннис

Даниил Медведев — Алехандро Давидович-Фокина, результат матча 28 сентября 2025, счет 2:0, 3-й круг ATP 5000 Пекин

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Пекине, победив Давидович-Фокину
Комментарии

18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). На старте соревнований он уверенно обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину (20-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.

Пекин (м). 2-й круг
28 сентября 2025, воскресенье. 10:30 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Алехандро Давидович-Фокина
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

Матч продолжался 1 час 25 минут. За это время Медведев выполнил пять подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Давидович-Фокины один эйс, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из трёх.

В четвертьфинале турнира в Пекине Медведев сыграет с победителем матча Корентен Муте (Франция) — Александр Зверев (Германия).

Календарь турнира в Пекине
Сетка турнира в Пекине
