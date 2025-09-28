Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Атман — о матче с Синнером: отдал всё, что у меня было, но этого оказалось недостаточно

Атман — о матче с Синнером: отдал всё, что у меня было, но этого оказалось недостаточно
Комментарии

Французский теннисист Теренс Атман высказался о поражении во втором круге турнира ATP-500 в Пекине (Китай). Он уступил второй ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру в трёх сетах. Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:5, 0:6.

Пекин (м). 2-й круг
27 сентября 2025, суббота. 10:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
4 		7 0
         
Теренс Атман
Франция
Теренс Атман
Т. Атман

«Я отдал всё, что у меня было, но этого оказалось недостаточно… поздравляю Янника с хорошим выступлением и благодарю за то, что он показал мне путь к высочайшему уровню нашего спорта», — приводит слова Атмана We love tennis.

За выход в полуфинал на «пятисотнике» в Пекине Янник Синнер поборется с Фабианом Марожаном из Венгрии. Действующим чемпионом турнира в Пекине является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

Материалы по теме
Топ-теннисист устроил скандал в Пекине. Он жёстко оскорбил китайцев, но потом извинялся
Топ-теннисист устроил скандал в Пекине. Он жёстко оскорбил китайцев, но потом извинялся
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android