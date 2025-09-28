Атман — о матче с Синнером: отдал всё, что у меня было, но этого оказалось недостаточно
Французский теннисист Теренс Атман высказался о поражении во втором круге турнира ATP-500 в Пекине (Китай). Он уступил второй ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру в трёх сетах. Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:5, 0:6.
Пекин (м). 2-й круг
27 сентября 2025, суббота. 10:10 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|5
|6
|
|7
|0
Теренс Атман
Т. Атман
«Я отдал всё, что у меня было, но этого оказалось недостаточно… поздравляю Янника с хорошим выступлением и благодарю за то, что он показал мне путь к высочайшему уровню нашего спорта», — приводит слова Атмана We love tennis.
За выход в полуфинал на «пятисотнике» в Пекине Янник Синнер поборется с Фабианом Марожаном из Венгрии. Действующим чемпионом турнира в Пекине является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.
