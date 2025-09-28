Скидки
Жасмин Паолини — Софья Кенин, результат матча 28 сентября 2025, счет 2:0, 3-й круг WTA 1000 Пекин

Паолини разгромила Кенин и вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Пекине
Комментарии

Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла в четвёртый круг на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В матче второго круга она одержала уверенную победу над американкой Софьей Кенин (26-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:0.

Пекин (ж). 3-й круг
28 сентября 2025, воскресенье. 11:15 МСК
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		0
         
Софья Кенин
США
Софья Кенин
С. Кенин

Матч продолжался 1 час 7 минут. За это время Паолини выполнила две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Кенин один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.

В 1/8 финала «тысячника» в Пекине Паолини встретится с чешкой Мари Боузковой, которая обыграла россиянку Веронику Кудерметову.

Календарь турнира в Пекине
Сетка турнира в Пекине
