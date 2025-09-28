Паолини разгромила Кенин и вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Пекине

Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла в четвёртый круг на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В матче второго круга она одержала уверенную победу над американкой Софьей Кенин (26-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:0.

Матч продолжался 1 час 7 минут. За это время Паолини выполнила две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Кенин один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.

В 1/8 финала «тысячника» в Пекине Паолини встретится с чешкой Мари Боузковой, которая обыграла россиянку Веронику Кудерметову.