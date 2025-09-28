Паолини разгромила Кенин и вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Пекине
Поделиться
Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла в четвёртый круг на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В матче второго круга она одержала уверенную победу над американкой Софьей Кенин (26-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:0.
Пекин (ж). 3-й круг
28 сентября 2025, воскресенье. 11:15 МСК
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|0
Софья Кенин
С. Кенин
Матч продолжался 1 час 7 минут. За это время Паолини выполнила две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Кенин один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.
В 1/8 финала «тысячника» в Пекине Паолини встретится с чешкой Мари Боузковой, которая обыграла россиянку Веронику Кудерметову.
Комментарии
- 28 сентября 2025
-
14:00
-
13:56
-
13:49
-
13:02
-
12:51
-
12:41
-
12:36
-
12:35
-
12:31
-
11:57
-
11:51
-
11:39
-
11:34
-
10:57
-
10:46
-
10:27
-
10:17
-
10:10
-
09:57
-
09:30
-
09:23
-
09:19
-
08:25
-
07:50
-
07:27
-
00:56
-
00:43
-
00:33
- 27 сентября 2025
-
23:59
-
23:49
-
23:47
-
23:35
-
22:54
-
22:21
-
22:13